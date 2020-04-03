Минобороны России рассказало о подготовке полевого госпиталя в Бергамо
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«Планируется, что в понедельник российские и итальянские медицинские бригады начнут совместную работу по приёму и лечению больных коронавирусной инфекцией в полевом госпитале», — приводит РИА Новости сообщение министерства.
Отмечается, что медучреждение рассчитано на 142 пациента. Всего в госпитале будут работать более 200 российских и итальянских специалистов.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала фальшивкой публикацию La Stampa о российской гуманитарной помощи Италии.
27 марта посольство России в Италии направило протест La Stampa в связи с материалом о бесполезности российской помощи в борьбе с COVID-19.
В статье La Stampa неназванный источник оценил 80% российской помощи Италии как «абсолютно бесполезную или малополезную» для республики.