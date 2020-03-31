Трамп сообщил об отправке Россией самолёта с медицинским оборудованием

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Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что Россия отправила в США самолёт с медицинским оборудованием в качестве помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Трамп сообщил об отправке Россией самолёта с медицинским оборудованием
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В ходе пресс-конференции в Белом доме Трамп выразил мнение, что США многому научились в связи с ситуацией с коронавирусом.

«Я думаю, в конце концов мы станем сильнее... Должен сказать, что у нас отличные отношения с многими странами... Россия послала нам очень-очень большой самолёт, заполненный медицинскими принадлежностями, это было очень мило», — отметил президент США.

По его словам, помощь США направили также другие страны, в том числе Китай.

«Я был очень приятно удивлен», — сказал Трамп.

30 марта состоялся телефонный разговор Трампа и президента России Владимира Путина, в ходе которого обсуждались пандемия коронавирусной инфекции и ситуация на мировом рынке нефти.

В Белом доме отметили, что лидеры договорились тесно сотрудничать в рамках G20 по борьбе с коронавирусом.

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