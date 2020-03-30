Белый дом сообщил о разговоре Трампа и Путина

Американский и российский президенты Дональд Трамп и Владимир Путин в ходе телефонного разговора согласились тесно сотрудничать в рамках G20 по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщил Белый дом.

«Лидеры двух стран договорились тесно сотрудничать в рамках G20 с целью вести международную кампанию по борьбе с вирусом и оживлению мировой экономики», — цитирует сообщение РИА Новости.

Также Трамп и Путин заявили о важности обеспечения стабильности на мировых энергетических рынках, отметили в Белом доме.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин и Трамп в ходе телефонного разговора обсудили пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 и ситуацию на мировом рынке нефти.

Также телефонные переговоры провели глава МИД России Сергей Лавров и государственный секретарь США Майк Помпео.