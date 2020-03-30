Белый дом сообщил о разговоре Трампа и Путина

Короткая ссылка
Американский и российский президенты Дональд Трамп и Владимир Путин в ходе телефонного разговора согласились тесно сотрудничать в рамках G20 по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Белый дом сообщил о разговоре Трампа и Путина
  • Reuters

Об этом сообщил Белый дом.

«Лидеры двух стран договорились тесно сотрудничать в рамках G20 с целью вести международную кампанию по борьбе с вирусом и оживлению мировой экономики», — цитирует сообщение РИА Новости.

Также Трамп и Путин заявили о важности обеспечения стабильности на мировых энергетических рынках, отметили в Белом доме.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин и Трамп в ходе телефонного разговора обсудили пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 и ситуацию на мировом рынке нефти.

Также телефонные переговоры провели глава МИД России Сергей Лавров и государственный секретарь США Майк Помпео.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить