В конгрессе США приняли программу помощи пострадавшим от COVID-19

Палата представителей США приняла законопроект о выделении помощи американцам, пострадавшим в результате вспышки коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает ТАСС.

Предполагается, что в рамках программы будет выделено несколько десятков миллиардов долларов пострадавшим гражданам.

В частности, могут быть выделены средства на оплачиваемый отпуск по болезни, а также увеличен размер выплат в связи с отпуском по семейным обстоятельствам.

Кроме того, каждый американец сможет пройти бесплатное обследование на выявление коронавирусной инфекции нового типа.

На следующей неделе инициативу должен одобрить сенат США.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил в стране режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, от последствий заражения которой скончались 47 жителей.

При этом число заражённых коронавирусом в США достигло 2033.