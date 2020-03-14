В США назвали число погибших от коронавируса на территории страны

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В Соединённых Штатах из-за коронавирусной инфекции COVID-2019 погибли 47 человек.
В США назвали число погибших от коронавируса на территории страны
  • Reuters

Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ).

Уточняется, что число заражённых коронавирусом в США достигло 2033.

Ранее сообщалось, что число умерших от коронавирусной инфекции COVID-2019 в американском штате Вашингтон возросло до 37.

13 марта президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

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