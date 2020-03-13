Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за коронавируса

Короткая ссылка
Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за коронавируса
  • Reuters

«Я официально объявляю режим чрезвычайной ситуации», — сказал Трамп во время пресс-конференции.

Режим ЧС позволит использовать федеральные средства для помощи штатам в противодействии распространению инфекции. 

Он отметил, что объявление режима чрезвычайной ситуации даст возможность выделить на борьбу с коронавирусом до $50 млрд.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Соединённые Штаты запретят въезд из стран ЕС на 30 дней.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить