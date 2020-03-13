Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

«Я официально объявляю режим чрезвычайной ситуации», — сказал Трамп во время пресс-конференции.

Режим ЧС позволит использовать федеральные средства для помощи штатам в противодействии распространению инфекции.

Он отметил, что объявление режима чрезвычайной ситуации даст возможность выделить на борьбу с коронавирусом до $50 млрд.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Соединённые Штаты запретят въезд из стран ЕС на 30 дней.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.