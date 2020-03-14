Число погибших от COVID-19 в штате Вашингтон увеличилось до 37

Число умерших от коронавирусной инфекции COVID-2019 в американском штате Вашингтон возросло до 37.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление губернатора штата Джея Инзли.

Также глава региона указал, что все общеобразовательные школы штата закроются 17 марта.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

12 марта Трамп сообщил, что Соединённые Штаты запретят въезд из стран ЕС на 30 дней.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.