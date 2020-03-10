В Австрии ввели запрет на въезд из Италии из-за COVID-19
- Reuters
Об этом информирует Frankfurter Rundschau.
«Въезд из Италии в значительной степени остановлен», — сказал Курц.
При этом исключения возможны в случае наличия у людей медицинских справок.
Австрийцам, которые находятся в Италии, будет разрешено вернуться при условии изоляции в течение двух недель.
Ранее сообщалось, что число погибших от последствий заражения COVID-19 в Италии возросло до 463.
В Австрии коронавирусом заразились более 100 человек.