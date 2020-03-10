В Австрии ввели запрет на въезд из Италии из-за COVID-19

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Австрия вводит запрет на въезд из Италии на фоне распространения нового типа коронавирусной инфекции COVID-19, заявил канцлер страны Себастьян Курц.
В Австрии ввели запрет на въезд из Италии из-за COVID-19
  • Reuters

Об этом информирует Frankfurter Rundschau.

«Въезд из Италии в значительной степени остановлен», — сказал Курц.

При этом исключения возможны в случае наличия у людей медицинских справок.

Австрийцам, которые находятся в Италии, будет разрешено вернуться при условии изоляции в течение двух недель.

Ранее сообщалось, что число погибших от последствий заражения COVID-19 в Италии возросло до 463.

В Австрии коронавирусом заразились более 100 человек.

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