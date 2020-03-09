Число погибших от последствий COVID-19 в Италии возросло до 463
- Reuters
Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на руководителя службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
Отмечается, что за сутки в стране от последствий заражения скончались почти 100 человек.
Ранее в итальянских тюрьмах начались акции протеста и беспорядки из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
8 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал новый декрет об экстренных мерах по противодействию распространению COVID-19.