Число погибших от последствий COVID-19 в Италии возросло до 463

Число погибших от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Италии увеличилось до 463.

Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на руководителя службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

Отмечается, что за сутки в стране от последствий заражения скончались почти 100 человек.

Ранее в итальянских тюрьмах начались акции протеста и беспорядки из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

8 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал новый декрет об экстренных мерах по противодействию распространению COVID-19.