Число погибших от последствий COVID-19 в Италии возросло до 463

Короткая ссылка
Число погибших от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Италии увеличилось до 463.
Число погибших от последствий COVID-19 в Италии возросло до 463
  • Reuters

Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на руководителя службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

Отмечается, что за сутки в стране от последствий заражения скончались почти 100 человек.

Ранее в итальянских тюрьмах начались акции протеста и беспорядки из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

8 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал новый декрет об экстренных мерах по противодействию распространению COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить