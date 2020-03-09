В Италии начались протесты в тюрьмах из-за COVID-19

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В итальянских тюрьмах начались акции протеста из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
В Италии начались протесты в тюрьмах из-за COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итальянские СМИ.

Отмечается, что беспорядки возникли в 27 пенитенциарных учреждениях, где многие заключённые требуют амнистии из-за эпидемии.

Так, например, миланская газета Corriere della Sera пишет, что волнения, в частности, зафиксированы в миланской тюрьме «Сан Витторе». Там заключённые в знак протеста жгли матрасы и мебель, а также взбирались на крыши построек.

Беспорядки фиксируются и в тюрьмах в Салерно, Неаполе, Павии и ряде других итальянских городов. Наиболее опасная ситуация сложилась в тюрьме города Модена на севере Италии. Там вспыхнул мятеж, в результате которого есть погибшие и пострадавшие.

Ранее стало известно, что число погибших от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Италии увеличилось до 366.

8 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал новый декрет об экстренных мерах по противодействию распространению COVID-19.

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