Более 500 случаев заражения COVID-19 зафиксировано в США

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В Соединённых Штатах зафиксировано 512 случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом информирует CNN со ссылкой на данные государственных и областных органов здравоохранения, правительств штатов и Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Согласно данным CDC, в статистке учитывается 49 заболевших, прибывших из китайской Ухани и с круизного лайнера Diamond Princess, 21 случай зарегистрирован на лайнере Grand Princess.

Отмечается, что в 33 штатах и округе Колумбия зафиксировано 442 случая заболевания.

Ранее в американском штате Орегон ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с COVID-19.

6 марта президент США Дональд Трамп подписал законопроект о выделении $8,3 млрд на борьбу с COVID-19.

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