Трамп подписал законопроект о выделении средств на борьбу с COVID-19

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Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о выделении $8,3 млрд на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Трамп подписал законопроект о выделении средств на борьбу с COVID-19
  • Reuters

«Дональд Трамп только что подписал законопроект о дополнительном финансировании борьбы с коронавирусом», — написал в Twitter заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

Уточняется, что средства направят для ускорения разработки вакцины от вируса, а также помощи по ответным мерам. 

Ранее стало известно, что сенат США одобрил законопроект о выделении $8,3 млрд на борьбу с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

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