Трамп подписал законопроект о выделении средств на борьбу с COVID-19

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о выделении $8,3 млрд на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Дональд Трамп только что подписал законопроект о дополнительном финансировании борьбы с коронавирусом», — написал в Twitter заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

🚨🚨@realDonaldTrump just signed the Coronavirus Supplemental funding bill before departing the @WhiteHouse for Tennessee. The funding, which the president requested, will accelerate development of a vaccine and assist with response efforts. 🖊 pic.twitter.com/iV9jzncbxT — Judd Deere (@JuddPDeere45) March 6, 2020

Уточняется, что средства направят для ускорения разработки вакцины от вируса, а также помощи по ответным мерам.

Ранее стало известно, что сенат США одобрил законопроект о выделении $8,3 млрд на борьбу с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.