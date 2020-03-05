Сенат США одобрил выделение $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом

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Сенат США одобрил законопроект о выделении $8,3 млрд на борьбу с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Документ направляется на стол президента Дональда Трампа.
Сенат США одобрил выделение $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом
  • Reuters

Как сообщает Politico, законопроект прошёл через конгресс «с потрясающей скоростью» — чуть более чем через 24 часа после публикации.

Ранее стало известно, что палата представителей конгресса США одобрила законопроект о выделении $8,3 млрд на борьбу с COVID-2019.

Американский президент Дональд Трамп также заявил, что Белый дом рассматривает возможность введения ограничений на въезд из стран, в которых наблюдается резкий рост числа случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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