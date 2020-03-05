Конгрессмены США одобрили выделение $8,3 млрд на борьбу с COVID-2019
Палата представителей конгресса США одобрила законопроект, предоставляющий американской администрации $8,3 млрд на борьбу с новой коронавирусной инфекцией COVID-2019.
Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что, согласно ожиданиям, сенат утвердит данный законопроект до конца недели.
Ранее министр финансов США Стивен Мнучин высказался о влиянии коронавирусной инфекции COVID-19 на американскую экономику.
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