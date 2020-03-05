Конгрессмены США одобрили выделение $8,3 млрд на борьбу с COVID-2019

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Палата представителей конгресса США одобрила законопроект, предоставляющий американской администрации $8,3 млрд на борьбу с новой коронавирусной инфекцией COVID-2019.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что, согласно ожиданиям, сенат утвердит данный законопроект до конца недели.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин высказался о влиянии коронавирусной инфекции COVID-19 на американскую экономику.

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