В Минфине США оценили влияние COVID-19 на экономику страны

Министр финансов США Стивен Мнучин высказался о влиянии коронавирусной инфекции COVID-19 на американскую экономику.

Как он сказал на слушаниях в комитете по ассигнованиям палаты представителей США, вирус не повлияет на американскую экономику в долгосрочной перспективе.

«Эта проблема затронет только следующий год. Речь не идёт о влиянии в долгосрочной перспективе», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим министр добавил, что власти страны уже начали принимать «меры предосторожности» в связи с коронавирусом.

Ранее зампредседателя Центробанка Ксения Юдаева заявила, что прямое влияние ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 на экономику России минимально.

2 марта бывший министр экономики России Андрей Нечаев в беседе с НСН оценил влияние коронавируса на мировую экономику.