В Минфине США оценили влияние COVID-19 на экономику страны
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- AFP
Как он сказал на слушаниях в комитете по ассигнованиям палаты представителей США, вирус не повлияет на американскую экономику в долгосрочной перспективе.
«Эта проблема затронет только следующий год. Речь не идёт о влиянии в долгосрочной перспективе», — цитирует его ТАСС.
Вместе с этим министр добавил, что власти страны уже начали принимать «меры предосторожности» в связи с коронавирусом.
Ранее зампредседателя Центробанка Ксения Юдаева заявила, что прямое влияние ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 на экономику России минимально.
2 марта бывший министр экономики России Андрей Нечаев в беседе с НСН оценил влияние коронавируса на мировую экономику.