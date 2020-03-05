Трамп объяснил низкую заболеваемость COVID-19 в США

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Американский лидер Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News объяснил низкую заболеваемость COVID-19 в США.
Трамп объяснил низкую заболеваемость COVID-19 в США
  • Reuters

«Вопреки советам многих профессионалов, которые работают на администрацию (президента США. — RT)... я закрыл границы с Китаем, поэтому у нас очень небольшое число людей, о которых нам нужно действительно переживать», — заявил Трамп.

Как он отметил, закрытие границ оказалось «очень мудрым решением».

Ранее Трамп заявил, что Белый дом рассматривает возможность введения ограничений на въезд из стран, в которых наблюдается резкий рост числа случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В начале февраля стало известно, что США вводят ограничения для американцев и запрет на въезд для иностранцев, которые посещали КНР за последние 14 дней.

Сообщалось, что в Соединённых Штатах выявлено не менее 14 подтверждённых случаев заражения COVID-19.

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