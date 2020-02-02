США запрещают въезд посещавшим за последние 14 дней КНР иностранцам

США вводят ограничения для американцев и запрет на въезд для иностранцев, которые посещали КНР за последние 14 дней.

«В целом иностранным гражданам… совершившим поездку в Китай в течение 14 дней с момента прибытия (в США), будет отказано во въезде в Соединённые Штаты», — говорится в сообщении Министерства внутренней безопасности США.

Исключение сделано для тех, у кого в США есть ближайшие родственники, лиц, постоянно проживающих в США, а также для членов лётных экипажей.

Граждане США, которые находились в провинции Хубэй в течение последних 14 дней, будут подлежать обязательному карантину сроком до 14 дней.

Ранее советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что американская сторона предлагает Китаю помощь в борьбе с коронавирусом, но китайская сторона пока не ответила.