Врач рассказал о состоянии заболевших на лайнере Grand Princess

Заболевшие новым типом коронавирусной инфекции COVID-19 на борту круизного лайнера Grand Princess почти выздоровели, сообщил главный врач круизной компании Carnival Corporation Гранд Тарлинг.

«Первые 45 человек, которых мы отобрали для тестирования, — это те, кто сообщил о признаках заболевания во время плавания. Они в основном все выздоровели, но остаются изолированными в каютах», — цитирует Тарлинга РИА Новости.

Как он отметил, среди 21 инфицированных — двое американцев, также заражёнными оказались граждане Филиппин.

Тарлинг заверил, что на коронавирус будут проверены все члены экипажа.

Ранее в посольстве России в США заявили, что следят за состоянием четырёх россиян, находящихся на борту Grand Princess, где была обнаружена коронавирусная инфекция.

Как сообщил 7 марта вице-президент США Майкл Пенс, у 21 человека на борту круизного лайнера Grand Princess подтверждено заражение COVID-19.