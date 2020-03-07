Российское посольство следит за ситуацией на лайнере Grand Princess

Посольство России в США следит за состоянием четырёх россиян, находящихся на борту круизного лайнера Grand Princess, на котором ранее была обнаружена коронавирусная инфекция COVID-19.

«Поддерживаем постоянный контакт с представителями компетентных органов. Внимательно следим за развитием ситуации», — говорится в сообщении на странице посольства в Facebook.

Уточняется, что в ответ на запрос диппредставительства Госдеп США подтвердил, что на борту лайнера находятся четыре россиянина.

«Рассчитываем на содействие американских коллег по установлению прямой связи с российскими гражданами», — указано в тексте.

Ранее вице-президент США Майкл Пенс сообщил, что у 21 человека на борту круизного лайнера Grand Princess подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.