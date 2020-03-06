Число заражённых коронавирусом в Германии возросло до 534
- Reuters
Об этом информирует газета Die Welt со ссылкой на данные Института имени Роберта Коха.
Как уточняется, наибольшее число случаев заражения коронавирусом зафиксировано в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия, там был инфицирован 281 человек.
Ранее стало известно, что число подтверждённых случаев заражения COVID-19 в ФРГ увеличилось до 349.
Общее количество заразившихся коронавирусом вне КНР превысило 10 тыс.
Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.