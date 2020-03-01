Посольство России в Иране не получало деталей встречи по Идлибу

Иран не сообщал деталей своего предложения по трёхсторонней встрече с Турцией и Сирией без участия России, заявил пресс-атташе российского посольства в Тегеране Андрей Ганенко.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос, поступали ли российской стороне подробности по формату, предложенному Тегераном.

«Нет, не поступали», — цитирует Ганенко РИА Новости.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани в разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом предложил провести трёхстороннюю встречу по сирийскому Идлибу с участием Турции и Сирии, но без России.

28 февраля в Анкаре сообщили, что в Идлибе под обстрел попали военные Турции, жертвами авиаудара стали 33 человека. В Минобороны России прокомментировали эту ситуацию.

Эрдоган предложил президенту России Владимиру Путину оставить Анкару «один на один» с властями Сирии.