Рухани предложил встречу Иран — Сирия — Турция по Идлибу

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Президент Ирана Хасан Рухани предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану провести трёхстороннюю встречу по сирийскому Идлибу с участием Турции и Сирии, но без России.
Рухани предложил встречу Иран — Сирия — Турция по Идлибу
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости.

«Принимая во внимание нашу договорённость по таким принципам, как сохранение территориальной целостности Сирии, искоренение терроризма, защита невинных, быстрое урегулирование вопроса Идлиба, на этой встрече можно устранить противоречия», — сказал Рухани.

Ранее в турецкой партии Vatan заявили, что начало войны Турции с Сирией на фоне обострения ситуации в Идлибе станет ловушкой для Анкары и Эрдогана.

28 февраля в Анкаре сообщили, что в Идлибе под обстрел попали военные Турции. По последним данным, жертвами авиаудара стали 33 человека. В Минобороны России прокомментировали эту ситуацию.

Эрдоган предложил президенту России Владимиру Путину оставить Анкару «один на один» с властями Сирии.

Подробнее — в материале RT.

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