В турецкой партии назвали войну с Сирией капканом для Эрдогана

Начало войны Турции с Сирией на фоне обострения ситуации в Идлибе станет ловушкой для Анкары и главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана, заявили в турецкой партии Vatan.

Об этом информирует РИА Новости.

Как отметили в партии, напряжённость в отношениях между Турцией и Сирией вызывает опасения, развязывание войны с соседней страной станет «шагом в капкан».

Подчёркивается, что с серьёзными угрозами сталкивается не только Анкара, но и Сирия, Ирак, Иран и Россия.

«Мы предупреждаем: Турцию толкают в капкан. Вместе с Турцией втягивают в капкан и нашего президента. Эту ловушку создали администрации США и Израиля. Они провоцируют Турцию на войну с Сирией», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в силу замысла властей США и Израиля правительство Эрдогана рискует остаться без поддержки своей политики.

«Война с Сирией изолирует Турцию и отталкивает её от стратегических союзников: России, Ирана и Ирака, а также Китая», — считают в партии.

Vatan призвала Турцию сотрудничать с Россией и Ираном для урегулирования кризиса в Идлибе, напомнив, что историческими основами в этом вопросе являются астанинский процесс и сочинское соглашение.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал лидеров Турции и России достичь прекращения огня в Сирии.

28 февраля в Анкаре сообщили, что в Идлибе под обстрел попали военные Турции. По последним данным, жертвами авиаудара стали 33 человека. В Минобороны России прокомментировали эту ситуацию.

Подробнее — в материале RT.