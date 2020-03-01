Макрон призвал Турцию и Россию достичь прекращения огня в Сирии

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Президент Франции Эммануэль Макрон призвал лидеров Турции и Франции достичь прекращения огня в Сирии.
Макрон призвал Турцию и Россию достичь прекращения огня в Сирии
  • globallookpress.com

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Елисейский дворец.

«Президент подчеркнул необходимость незамедлительного прекращения военных действий и призвал Россию и Турцию установить долговременный и поддающийся проверке режим прекращения огня», — указано в тексте.

Французский лидер также призвал Турцию сотрудничать с ЕС по вопросу о мигрантах.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с президентом Ирана Хасаном Рухани заявил, что единственным способом решения кризиса в Сирии является политический диалог.

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