Эрдоган заявил Рухани о поддержке политического диалога по Сирии

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с президентом Ирана Хасаном Рухани заявил, что единственным способом решения кризиса в Сирии является политический диалог.
Эрдоган заявил Рухани о поддержке политического диалога по Сирии
  • Reuters

Как заявил Рухани, трёхстороннее сотрудничество Ирана, России и Турции по Сирии на разных уровнях имеет особое значение.

«Эрдоган назвал политический диалог единственным способом решения проблем в Сирии», — заявили в пресс-службе президента Ирана.

В сообщении также говорится,что Эрдоган назвал хорошими результаты трёхсторонних переговоров.

По мнению турецкого лидера, эти переговоры должны продолжаться ради достижения стабильного мира в Сирии.

Ранее в российском МИД заявили, что представители России и Турции в ходе очередного раунда консультаций по Сирии в Анкаре подтвердили нацеленность на снижение напряжённости «на земле» в ходе борьбы с террористами.

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