Эрдоган заявил Рухани о поддержке политического диалога по Сирии
- Reuters
Как заявил Рухани, трёхстороннее сотрудничество Ирана, России и Турции по Сирии на разных уровнях имеет особое значение.
«Эрдоган назвал политический диалог единственным способом решения проблем в Сирии», — заявили в пресс-службе президента Ирана.
В сообщении также говорится,что Эрдоган назвал хорошими результаты трёхсторонних переговоров.
По мнению турецкого лидера, эти переговоры должны продолжаться ради достижения стабильного мира в Сирии.
Ранее в российском МИД заявили, что представители России и Турции в ходе очередного раунда консультаций по Сирии в Анкаре подтвердили нацеленность на снижение напряжённости «на земле» в ходе борьбы с террористами.