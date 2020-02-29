МИД России сообщил детали консультаций с Турцией по Сирии
- РИА Новости
В сообщении говорится, что очередной раунд консультаций проходил в Анкаре с 26 по 28 февраля.
На консультациях стороны продолжили рассмотреть конкретные шаги с целью достичь прочной стабилизации ситуации в идлибской зоне деэскалации.
«С обеих сторон была подтверждена нацеленность на снижение напряжённости «на земле» при продолжении борьбы с террористами, признанными таковыми СБ ООН, а также на защиту гражданского населения внутри и снаружи зоны деэскалации и оказание неотложной гуманитарной помощи всем нуждающимся», — заявили в МИД.
Ранее российский президент Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в рамках телефонных переговоров договорились обсудить ситуацию в сирийской провинции Идлиб «лицом к лицу».
Также лидеры России и Турция заявили о необходимости принятия дополнительных мер в целях нормализации обстановки на северо-западе Сирии.