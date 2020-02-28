Путин и Эрдоган договорились обсудить Идлиб «лицом к лицу»

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров договорились обсудить ситуацию в сирийском Идлибе «лицом к лицу».

Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на главу управления по связям администрации президента Турции Фахреттина Алтуна.

Глава Управления по связям Фахреттин Алтун: В ходе телефонной беседы президенты Турции и России Реджеп Тайип #Эрдоган и Владимир Путин согласились обсудить #Идлиб лицом к лицу — ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) February 28, 2020

«В ходе телефонной беседы президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин согласились обсудить Идлиб лицом к лицу», — приводятся его слова.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Эрдоган в ходе переговоров заявили о необходимости принятия дополнительных мер в целях нормализации обстановки на северо-западе Сирии.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что лидеры России и Турции подробно обсудили выполнение изначальных договорённостей по идлибской зоне деэскалации.