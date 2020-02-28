В Кремле рассказали детали телефонного разговора Путина и Эрдогана

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В пресс-службе Кремля рассказали детали телефонного разговора российского лидера Владимира Путина и турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
В Кремле рассказали детали телефонного разговора Путина и Эрдогана
  • Reuters

«Продолжен предметный обмен мнениями по ситуации в Сирии. Выражена серьёзная озабоченность эскалацией напряжённости в Идлибе, повлёкшей многочисленные жертвы, в том числе среди турецких военнослужащих. Акцентирована важность повышения эффективности координации по каналам министерств обороны России и Турции», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Стороны подчеркнули необходимость принятия дополнительных мер в целях нормализации обстановки на северо-западе Сирии. Также два лидера условились проработать возможность встречи на высшем уровне.

Ранее о телефонном разговоре двух лидеров сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

28 февраля в Анкаре сообщили, что в Идлибе под обстрел попали военные Турции. По последним данным, жертвами авиаудара стали 33 человека. В Минобороны России прокомментировали эту ситуацию.

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