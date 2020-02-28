Лавров сообщил о телефонном разговоре Путина с Эрдоганом

Российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу, 28 февраля, провели подробный телефонный разговор по инициативе турецкой стороны. Об этом на пресс-конференции сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

«Сегодня состоялся телефонный разговор президентов Путина и Эрдогана по просьбе лидера Турецкой Республики. Разговор был подробный. И он был посвящён необходимости сделать всё, чтобы выполнить изначальные договорённости по идлибской зоне деэскалации. Обсуждалась и возможность в самое ближайшее время провести необходимые контакты на том или ином уровне», — сказал министр.

28 февраля в Анкаре сообщили, что в Идлибе под обстрел попали военные Турции. По последним данным, жертвами авиаудара стали 33 человека.

Как позднее заявили в Министерстве обороны России, формирования террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* попытались атаковать позиции правительственных войск Сирии.

В районе населённого пункта Бехун под обстрел сирийских войск попали турецкие военные, которые находились «в боевых порядках террористических формирований».

Турция созвала заседание НАТО по ситуации в Идлибе.

Подробнее — в материале RT.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.