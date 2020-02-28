Лавров прокомментировал обстрел турецких военных в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал обострение ситуации в сирийском Идлибе.

«В ответ на постоянные нарушения режима прекращения огня изнутри этой идлибской зоны сирийская армия, конечно же, имеет полное право отвечать, подавлять террористов, и мы здесь не можем запрещать сирийской армии выполнять требования, которые записаны в резолюции Совета Безопасности ООН о беспощадной бескомпромиссной борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях», — сказал Лавров.

Он добавил, что турецкая сторона информирует российский ЦПВС о том, где на каждый момент времени находятся военные Турции в этой идлибской зоне деэскалации.

«Эти координаты, естественно, передаются сирийским вооружённым силам, чтобы, отвечая на террористические вылазки, они в полной мере обеспечивали безопасность турецких военнослужащих», — отметил министр.

Лавров подчеркнул, что «координаты, которые были переданы вчера, не содержали упоминания тех мест, где в итоге погибли турецкие военные, которые оказались в рядах террористических формирований».

Ранее сообщалось, что НАТО по запросу Турции проведёт консультации по ситуации в сирийском Идлибе после того, как турецкие военнослужащие попали под обстрел.

28 февраля в Турции сообщили, что в Идлибе под обстрел попали турецкие военные. По последним данным, жертвами авиаудара стали 33 человека.

В Минобороны России заявили, что находящиеся в идлибской зоне деэскалации формирования террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* 27 февраля попытались провести наступательную операцию по широкому фронту на позиции правительственных войск Сирии. В районе населённого пункта Бехун под обстрел сирийских войск попали турецкие военнослужащие, которые находились «в боевых порядках террористических формирований». При этом, согласно координатам, переданным турецкой стороной российскому Центру по примирению враждующих сторон, никаких подразделений турецких вооружённых сил в этом районе не было и не должно было находиться.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.