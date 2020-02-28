В ЕК анонсировали контакты Борреля и Лаврова по ситуации в Сирии
- Reuters
Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал представитель ЕК на брифинге в Брюсселе.
«Проводятся контакты на разных уровнях, в том числе через послов, у Борреля и Лаврова уже были контакты и должны быть ещё сегодня», — сказал он.
28 февраля в Турции сообщили, что в Идлибе под обстрел попали турецкие военные. По последним данным, жертвами авиаудара стали 33 человека.
По информации Минобороны России, формирования террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* 27 февраля предприняли попытку провести наступательную операцию на позиции войск Сирии.
Как заявили в ведомстве, в районе населённого пункта Бехун под обстрел сирийских войск попали турецкие военные, находившиеся «в боевых порядках террористических формирований».
* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.