Генсек ООН следит за ситуацией в Идлибе

Генеральный секретарь Антониу Гутерреш следит за ситуацией в сирийском Идлибе, где в результате авиаудара погибли 33 турецких военных.

«Генеральный секретарь вновь призывает к немедленному прекращению огня и выражает особую обеспокоенность в связи с рисками, которые появятся в отношении гражданских лиц в случае эскалации военных действий», — цитирует Генсека пресс-секретарь Стефан Дюжаррик.

Гутерреш отметил, что единственным решением ситуации является политический процесс.

28 февраля турецкие власти сообщили, что в сирийском Идлибе под обстрел попали военнослужащие Турции. По последним данным, погибли 33 человека.

После этого турецкие силы нанесли наземные и воздушные удары по позициям сирийской армии.