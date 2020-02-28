Песков назвал возможные даты встречи Путина и Эрдогана

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал возможные даты встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
Песков назвал возможные даты встречи Путина и Эрдогана
  • Reuters

«В настоящий момент, в том числе и по итогам сегодняшнего телефонного разговора двух президентов, прорабатывается возможность встречи на высшем уровне в Москве 5 или 6 марта, то есть на следующей неделе», — приводит РИА Новости слова Пескова.

Ранее лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров договорились обсудить ситуацию в сирийском Идлибе «лицом к лицу».

Пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Эрдоган в ходе переговоров заявили о необходимости принятия дополнительных мер в целях нормализации обстановки на северо-западе Сирии.

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