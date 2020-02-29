Эрдоган предложил Путину оставить Турцию «один на один» с Сирией

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Стамбуле заявил, что предложил президенту России Владимиру Путину оставить Анкару «один на один» с властями Сирии.
Эрдоган предложил Путину оставить Турцию «один на один» с Сирией
  • Reuters

По его словам, сирийский вопрос «ни в коем случае не является авантюрой или стремлением расширить границы».

Он также заявил, что турецкая сторона вошла в Сирию «не по приглашению» президента Сирии Башара Асада, а «по приглашению сирийского народа».

«И пока народ не предложит нам уйти, мы оттуда не уйдём. Я сказал Путину: «Оставьте нас с режимом один на один, мы сами сделаем, что нужно», — цитирует его РИА Новости. 

Ранее МИД России сообщил, что представители России и Турции в ходе очередного раунда консультаций по Сирии в Анкаре подтвердили нацеленность на снижение напряжённости «на земле» в ходе борьбы с террористами.

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