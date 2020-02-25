Захарова раскритиковала поведение грузинских журналистов в Женеве
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Об этом она написала на своей странице в Facebook.
По словам Захаровой, грузинские журналисты не давали российской делегации пройти, в результате чего её с коллегой «зацепило».
«Кричали, пихались, толкались, пытаясь пробиться к министру... И знаете, что нужно было? Поверить невозможно! Один вопрос: приедет ли Лавров в Тбилиси?... Жалкое зрелище», — написала она.
Как отметила Захарова, представители грузинских СМИ, задавая Лаврову вопросы на русском, по-английски кричали «don’t touch me».
«Стиль «Саакашвили, падающий на землю под обстрелом российской авиации», — заключила она.
Во вторник, 25 февраля, в Женеве проходит 43-я сессия Совета ООН по правам человека (СПЧ).
Ранее в МИД России подтвердили участие в заседании комитета министров Совета Европы в Тбилиси, которое состоится 14—15 мая.
Летом 2019 года в Тбилиси прошли акции протеста. Это произошло после того, как грузинская оппозиция и радикалы сорвали заседание Межпарламентской ассамблеи православия в связи с тем, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов, возглавляющий данную организацию, сидел в кресле главы законодательного органа во время мероприятия.
В МИД России выразили мнение, что представители грузинской оппозиции использовали визит российской делегации в качестве повода для беспорядков.