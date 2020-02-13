Россия примет участие в заседании комитета министров СЕ в Тбилиси
- РИА Новости
«Участвовать Россия там будет, кто поедет туда — это, скорее, вопрос богословский», — цитирует его РИА Новости.
Отмечается, что совещание пройдёт 14—15 мая.
Карасин добавил, что считает «искусственной проблемой» ситуацию с возможными осложнениями из-за проведения заседания в Тбилиси.
Летом 2019 года в Тбилиси прошли акции протеста. Это произошло после того, как грузинская оппозиция и радикалы сорвали заседание Межпарламентской ассамблеи православия в связи с тем, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов, возглавляющий данную организацию, сидел в кресле главы законодательного органа во время мероприятия.
В МИД России выразили мнение, что представители грузинской оппозиции использовали визит российской делегации на Межпарламентскую ассамблею православия в качестве повода для беспорядков.