ПАСЕ полностью ратифицировала полномочия российской делегации
- globallookpress.com
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итоги голосования.
В резолюции, поддержанной большинством присутствующих на заседании, ассамблея отмечает, что за последние шесть месяцев после возвращения в ПАСЕ Россия выполнила ряд рекомендаций.
Ранее сообщалось, что комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по мониторингу отклонил большую часть поправок к проекту резолюции о подтверждении полномочий российской делегации.