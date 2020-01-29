ПАСЕ полностью ратифицировала полномочия российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в полном объёме ратифицировала полномочия российской делегации.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итоги голосования.

В резолюции, поддержанной большинством присутствующих на заседании, ассамблея отмечает, что за последние шесть месяцев после возвращения в ПАСЕ Россия выполнила ряд рекомендаций.

Ранее сообщалось, что комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по мониторингу отклонил большую часть поправок к проекту резолюции о подтверждении полномочий российской делегации.