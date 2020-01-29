Комитет ПАСЕ отклонил ряд поправок к резолюции о полномочиях России

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу отклонил большую часть поправок к проекту резолюции о подтверждении полномочий российской делегации. Об этом сообщил глава делегации России, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.

«Большинство поправок к резолюции Тини Кокса отклонено», — цитирует ТАСС парламентария.

Он отметил, что поправки носили ярко выраженный антироссийский характер.

«Видим, что в ассамблее есть большинство, которое не поддаётся на провокации со стороны авторов поправок — делегатов Великобритании и Украины», — добавил Толстой.

Ранее автор доклада, на основе которого был создан проект резолюции о полномочиях делегации России в ПАСЕ, представитель Нидерландов Тини Кокс заявил, что документ является очень кратким.

По его словам, он не поддерживает внесения большого количества поправок к резолюции.