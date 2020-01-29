Комитет ПАСЕ отклонил ряд поправок к резолюции о полномочиях России
- Reuters
«Большинство поправок к резолюции Тини Кокса отклонено», — цитирует ТАСС парламентария.
Он отметил, что поправки носили ярко выраженный антироссийский характер.
«Видим, что в ассамблее есть большинство, которое не поддаётся на провокации со стороны авторов поправок — делегатов Великобритании и Украины», — добавил Толстой.
Ранее автор доклада, на основе которого был создан проект резолюции о полномочиях делегации России в ПАСЕ, представитель Нидерландов Тини Кокс заявил, что документ является очень кратким.
По его словам, он не поддерживает внесения большого количества поправок к резолюции.