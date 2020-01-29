Автор проекта резолюции ПАСЕ по России рассказал о документе

Автор доклада, на основе которого был создан проект резолюции о полномочиях делегации России в ПАСЕ, представитель Нидерландов Тини Кокс заявил, что документ является очень кратким. По его словам, он не поддерживает внесения большого количества поправок к резолюции.

По словам Кокса, поправки к проекту резолюции могли быть поданы до 10:30 (12:30 мск). Он уточнил, что теперь поправки будут обсуждаться в закрытом режиме в мониторинговом комитете ПАСЕ.

«Я чётко дал понять, что я не поддерживаю внесение большого количества поправок к моей резолюции. Как вы видели, это резолюция очень краткая», — цитирует его ТАСС.

Кокс добавил, что его вывод заключается в том, что «ситуация не сильно отличается от той, что была в июне», когда российская делегация вернулась в ПАСЕ. Он отметил, что в ассамблее «не увидели ухудшения, а в каких-то сферах заметили улучшение ситуации».

Агентство указывает, что, согласно проекту резолюции, мониторинговый комитет ПАСЕ рекомендует утвердить полномочия делегации России в полном объёме. Также комитет в резолюции отмечает прогресс в выполнении Москвой рекомендаций, которые ей были даны после возвращения российской делегации в ПАСЕ.

Вопрос о ратификации полномочий российской делегации будет обсуждён на пленарном заседании, запланированном на 29 января.