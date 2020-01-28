Володин прокомментировал избрание Петра Толстого вице-спикером ПАСЕ

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Избрание главы российской делегации вице-спикера Госдумы Петра Толстого вице-спикером ПАСЕ позволит развивать ассамблею. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя итоги голосования.
Володин прокомментировал избрание Петра Толстого вице-спикером ПАСЕ
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«Избрание Петра Толстого на пост заместителя председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы позволит развивать ассамблею как реальную межпарламентскую площадку для конструктивного диалога», — цитирует пресс-служба Госдумы Володина.

По его словам, Толстой последовательно отстаивает интересы России на международных площадках.

Ранее по итогам голосования Толстой был избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы

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