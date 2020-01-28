Володин прокомментировал избрание Петра Толстого вице-спикером ПАСЕ
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«Избрание Петра Толстого на пост заместителя председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы позволит развивать ассамблею как реальную межпарламентскую площадку для конструктивного диалога», — цитирует пресс-служба Госдумы Володина.
По его словам, Толстой последовательно отстаивает интересы России на международных площадках.
Ранее по итогам голосования Толстой был избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы.