Володин прокомментировал избрание Петра Толстого вице-спикером ПАСЕ

Избрание главы российской делегации вице-спикера Госдумы Петра Толстого вице-спикером ПАСЕ позволит развивать ассамблею. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя итоги голосования.

«Избрание Петра Толстого на пост заместителя председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы позволит развивать ассамблею как реальную межпарламентскую площадку для конструктивного диалога», — цитирует пресс-служба Госдумы Володина.

По его словам, Толстой последовательно отстаивает интересы России на международных площадках.

Ранее по итогам голосования Толстой был избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы.