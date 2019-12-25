В Грузии выступили за прямые переговоры с Россией

Лидер грузинской партии «Демократическое движение — Единая Грузия» Нино Бурджанадзе выступила против идеи переговоров по отношениям России и Грузии в нормандском формате. По её словам, между странами должен идти прямой диалог.

«Мы не новый нормандский формат должны предложить российскому руководству, а прямой диалог», — сказала Бурджанадзе, её слова приводит Интерфакс.

Подобная идея (нормандского формата) является изначально мёртвой, считает она.

«Если реально хочет президент или кто-то из этого руководства (Грузии) начать новый этап в грузино-российских отношениях, для этого нужно начать готовиться к прямому диалогу. Да, диалог не означает уступок, да, диалог не означает отказа от интересов своего государства. Не разговаривать, отказываться от диалога, придумывать какие-то форматы, которые заранее знаем, что будут отвергнуты Россией, это означает уступать и сохранять тот статус-кво, который устраивает Россию и ни в коем случае не Грузию», — добавила Бурджанадзе.

Ранее грузинский президент Саломе Зурабишвили в интервью Первому каналу Грузии заявила, что Грузии был бы полезен формат наподобие нормандского.

По её словам, в подобном формате Грузия могла бы быть «представлена вместе со своими партнёрами», поскольку ей не под силу вести переговоры в одиночку.