В Госдуме оценили идею переговоров с Грузией в нормандском формате

Идея переговоров по отношениям России и Грузии в нормандском формате выглядит своеобразной, так как проблемы между государствами касаются этих двух стран, а в российско-украинских отношениях совершенно особая ситуация. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Эта позиция представляется мне достаточно своеобразной, потому что эти проблемы касаются двух стран, прежде всего, и разрешать их должны две страны», — цитирует РИА Новости парламентария.

Как указал Новиков, сам нормандский формат — это особая ситуация.

«Во-первых, идут боевые действия, а во-вторых, на территориях этих республик (Донбасса. — RT) состоялись референдумы о признании независимости соответствующих территорий, с чем украинская сторона не может согласиться, а российская сторона не может согласиться с такими способами разрешения ситуации», — добавил он.

Он объяснил, что несогласие Москвы обусловлено тем, что это идёт вразрез с принципами международного права, а во-вторых, в самопровозглашённых ДНР и ЛНР проживает много российских граждан и Россия, соответственно, несёт ответственность за их защиту.

Новиков указал, что речь идёт о двух принципиально разных историях.

«Мне кажется, что разговор о нормандском формате применительно к российско-грузинским отношениям выглядит, мягко говоря, искусственно притянутым», — отметил депутат.

Ранее грузинский президент Саломе Зурабишвили в интервью Первому каналу Грузии заявила, что Грузии был бы полезен формат наподобие нормандского.

По её словам, в подобном формате Грузия могла бы быть «представлена вместе со своими партнёрами», поскольку ей не под силу вести переговоры в одиночку.