В Госдуме оценили идею переговоров с Грузией в нормандском формате

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Идея переговоров по отношениям России и Грузии в нормандском формате выглядит своеобразной, так как проблемы между государствами касаются этих двух стран, а в российско-украинских отношениях совершенно особая ситуация. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
В Госдуме оценили идею переговоров с Грузией в нормандском формате
  • РИА Новости

«Эта позиция представляется мне достаточно своеобразной, потому что эти проблемы касаются двух стран, прежде всего, и разрешать их должны две страны», — цитирует РИА Новости парламентария.

Как указал Новиков, сам нормандский формат — это особая ситуация.

«Во-первых, идут боевые действия, а во-вторых, на территориях этих республик (Донбасса. — RT) состоялись референдумы о признании независимости соответствующих территорий, с чем украинская сторона не может согласиться, а российская сторона не может согласиться с такими способами разрешения ситуации», — добавил он.

Он объяснил, что несогласие Москвы обусловлено тем, что это идёт вразрез с принципами международного права, а во-вторых, в самопровозглашённых ДНР и ЛНР проживает много российских граждан и Россия, соответственно, несёт ответственность за их защиту.

Новиков указал, что речь идёт о двух принципиально разных историях.

«Мне кажется, что разговор о нормандском формате применительно к российско-грузинским отношениям выглядит, мягко говоря, искусственно притянутым», — отметил депутат.

Ранее грузинский президент Саломе Зурабишвили в интервью Первому каналу Грузии заявила, что Грузии был бы полезен формат наподобие нормандского.

По её словам, в подобном формате Грузия могла бы быть «представлена вместе со своими партнёрами», поскольку ей не под силу вести переговоры в одиночку. 

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