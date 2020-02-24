Помпео сравнил Тартуский договор с Декларацией независимости США

Госсекретарь США Майк Помпео сравнил заключённый в 1920 году Эстонией Тартуский мирный договор и Декларацию независимости США.

Об этом сообщается в его поздравительной телеграмме, направленной Эстонии по случаю 102-й годовщины государственной независимости республики и 100-летия заключения Тартуского мирного договора.

«Как Тартуский мирный договор, так и Декларация независимости США говорят о духе самоопределения, о праве наций положить конец иностранному правлению на своей территории и достичь своей независимости — как говорится в нашей декларации: обеспечить определённые неотъемлемые права, в том числе жизни, свободы и счастья», — цитирует Помпео Интерфакс.

По его словам, данные ценности являются неотъемлемой частью идентичности Эстонии и США.

Тартуский мирный договор был заключён 2 февраля 1920 года. Согласно документу, РСФСР признала независимость Эстонии, между странами устанавливалась государственная граница и нейтральные полосы, также Ивангород и часть Печорского района отходили балтийской республике. В 1940 году Эстония вошла в состав СССР, договор утратил силу.

В начале февраля спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор 1920 года с Россией продолжает действовать в настоящее время.

В МИД России, комментируя заявления руководства Эстонии о Тартуском мирном договоре, отметили, что подобные высказывания свидетельствуют о том, что «у политических элит этих стран проблемы не с прошлым, а с будущим».

Эксперт Владимир Шаповалов, комментируя заявление, отметил, что подобного рода отсылки к историческим документам не имеют смысла и создают серьёзные проблемы в развитии российско-эстонских отношений.

Подробнее — в материале RT.