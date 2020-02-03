Эксперт оценил заявление руководства Эстонии о Тартуском мирном договоре

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал заявление Эстонии о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать в настоящее время.

По его мнению, подобного рода отсылки к историческим документам не имеют смысла и создают серьёзные проблемы в развитии российско-эстонских отношений.

«Эстония — это государство, которое граничит с Россией, нас связывает тысячелетняя история. Это возможности серьёзных экономических, культурных отношений. Но вместо развития, вместо того чтобы, используя выгодное экономическое и географическое положение, извлекать из этого прибыль, что делают на протяжении многих десятилетий по другую сторону Финского залива, к сожалению, Эстония взяла моду выступать в качестве фронтмена антироссийской кампании», — отметил Шаповалов в беседе с радио Sputnik.

Он добавил, что для эстонского народа в этом нет никакой пользы — только вред для дальнейшего взаимодействия с Россией.

Ранее спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор 1920 года с Россией якобы действует и сейчас.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала это заявление.