В Госдуме прокомментировали заход американского эсминца в Чёрное море
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«Американцы хотят показать некую силу и приверженность обязательствам по защите своих союзнических государств — Украины, Грузии. Сегодня заход американского корабля, очевидно, является дестабилизирующим фактором в регионе, а не обеспечивает безопасность, как США это преподносят. Мы взяли ситуацию под особый контроль», — сказал депутат.
Швыткин также подчеркнул, что частота захода американских кораблей в Чёрное море говорит о «проявлении нездорового интереса Соединённых Штатов к границам» России.
Ранее в Национальном центре управления обороной России сообщили, что Черноморский флот следит за зашедшим в акваторию Чёрного моря американским ракетным эсминцем Ross.
В ВМС США рассказали, что эсминец вошёл в Чёрное море с целью проведения «операций по обеспечению безопасности и повышению региональной стабильности на море».