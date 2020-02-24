В Госдуме прокомментировали заход американского эсминца в Чёрное море

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с RT прокомментировал заявление ВМС США о том, что американский эсминец Ross вошёл в Чёрное море с целью проведения «операций по обеспечению безопасности и повышению региональной стабильности на море».

«Американцы хотят показать некую силу и приверженность обязательствам по защите своих союзнических государств — Украины, Грузии. Сегодня заход американского корабля, очевидно, является дестабилизирующим фактором в регионе, а не обеспечивает безопасность, как США это преподносят. Мы взяли ситуацию под особый контроль», — сказал депутат.

Швыткин также подчеркнул, что частота захода американских кораблей в Чёрное море говорит о «проявлении нездорового интереса Соединённых Штатов к границам» России.

Ранее в Национальном центре управления обороной России сообщили, что Черноморский флот следит за зашедшим в акваторию Чёрного моря американским ракетным эсминцем Ross.

В ВМС США рассказали, что эсминец вошёл в Чёрное море с целью проведения «операций по обеспечению безопасности и повышению региональной стабильности на море».