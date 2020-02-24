В Госдуме прокомментировали заход американского эсминца в Чёрное море

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с RT прокомментировал заявление ВМС США о том, что американский эсминец Ross вошёл в Чёрное море с целью проведения «операций по обеспечению безопасности и повышению региональной стабильности на море».
В Госдуме прокомментировали заход американского эсминца в Чёрное море
  • Reuters

«Американцы хотят показать некую силу и приверженность обязательствам по защите своих союзнических государств — Украины, Грузии. Сегодня заход американского корабля, очевидно, является дестабилизирующим фактором в регионе, а не обеспечивает безопасность, как США это преподносят. Мы взяли ситуацию под особый контроль», — сказал депутат.

Швыткин также подчеркнул, что частота захода американских кораблей в Чёрное море говорит о «проявлении нездорового интереса Соединённых Штатов к границам» России.

Ранее в Национальном центре управления обороной России сообщили, что Черноморский флот следит за зашедшим в акваторию Чёрного моря американским ракетным эсминцем Ross.

В ВМС США рассказали, что эсминец вошёл в Чёрное море с целью проведения «операций по обеспечению безопасности и повышению региональной стабильности на море».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить