Число заражённых коронавирусом за пределами КНР возросло до 1076

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Число заражённых коронавирусом за пределами Китая достигло 1076, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге.
Число заражённых коронавирусом за пределами КНР возросло до 1076
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

Текст выступления опубликован на сайте ВОЗ.

«За пределами Китая в настоящее время в 26 странах зарегистрированы 1076 случаев заболевания», — сказал Гебрейесус.

Вместе с тем он отметил, что более половины этих случаев зафиксированы среди пассажиров карантинного лайнера Diamond Princess в Японии.

Ранее Гебрейесус сообщил, что за пределами Китая число заражённых новым типом коронавируса достигло 694.

Также стало известно, что общее число летальных исходов от последствий заражения коронавирусом в Китае возросло до 2118.

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