Число заражённых коронавирусом за пределами КНР возросло до 1076
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- РИА Новости
Текст выступления опубликован на сайте ВОЗ.
«За пределами Китая в настоящее время в 26 странах зарегистрированы 1076 случаев заболевания», — сказал Гебрейесус.
Вместе с тем он отметил, что более половины этих случаев зафиксированы среди пассажиров карантинного лайнера Diamond Princess в Японии.
Ранее Гебрейесус сообщил, что за пределами Китая число заражённых новым типом коронавируса достигло 694.
Также стало известно, что общее число летальных исходов от последствий заражения коронавирусом в Китае возросло до 2118.