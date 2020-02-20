Число заражённых коронавирусом за пределами КНР возросло до 1076

Число заражённых коронавирусом за пределами Китая достигло 1076, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге.

Текст выступления опубликован на сайте ВОЗ.

«За пределами Китая в настоящее время в 26 странах зарегистрированы 1076 случаев заболевания», — сказал Гебрейесус.

Вместе с тем он отметил, что более половины этих случаев зафиксированы среди пассажиров карантинного лайнера Diamond Princess в Японии.

Ранее Гебрейесус сообщил, что за пределами Китая число заражённых новым типом коронавируса достигло 694.

Также стало известно, что общее число летальных исходов от последствий заражения коронавирусом в Китае возросло до 2118.