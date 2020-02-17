В ВОЗ назвали число заражённых коронавирусом за пределами КНР

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе брифинга сообщил, что за пределами Китая число заражённых новым типом коронавируса достигло 694.

Текст выступления опубликован на сайте ВОЗ.

«За пределами Китая ВОЗ получила сообщения о 694 случаях (заражения коронавирусом. — RT) из 25 стран и трёх случаях смерти», — заявил Гебрейесус.

Согласно последним данным, в Китае от последствий заражения новым типом коронавируса погибли 1770 человек.

Также сообщалось, что в восточной китайской провинции Чжэцзян запустили в производство первое лекарство, которое потенциально может быть эффективно в борьбе с новым коронавирусом.