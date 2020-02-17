В ВОЗ назвали число заражённых коронавирусом за пределами КНР
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- РИА Новости
Текст выступления опубликован на сайте ВОЗ.
«За пределами Китая ВОЗ получила сообщения о 694 случаях (заражения коронавирусом. — RT) из 25 стран и трёх случаях смерти», — заявил Гебрейесус.
Согласно последним данным, в Китае от последствий заражения новым типом коронавируса погибли 1770 человек.
Также сообщалось, что в восточной китайской провинции Чжэцзян запустили в производство первое лекарство, которое потенциально может быть эффективно в борьбе с новым коронавирусом.