В ВОЗ назвали число заражённых коронавирусом за пределами КНР

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе брифинга сообщил, что за пределами Китая число заражённых новым типом коронавируса достигло 694.
В ВОЗ назвали число заражённых коронавирусом за пределами КНР
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Текст выступления опубликован на сайте ВОЗ.

«За пределами Китая ВОЗ получила сообщения о 694 случаях (заражения коронавирусом. — RT) из 25 стран и трёх случаях смерти», — заявил Гебрейесус.

Согласно последним данным, в Китае от последствий заражения новым типом коронавируса погибли 1770 человек.

Также сообщалось, что в восточной китайской провинции Чжэцзян запустили в производство первое лекарство, которое потенциально может быть эффективно в борьбе с новым коронавирусом.

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