Число жертв коронавируса в КНР возросло до 1770

Число жертв нового типа коронавируса в Китае увеличилось до 1770 человек. Об этом информирует Государственный комитет по здравоохранению КНР.

Отмечается, что более 10,8 тыс. человек излечились от коронавирусной инфекции, число заражённых превысило 70,5 тыс. Ранее сообщалось, что число заражённых новым типом коронавируса в Китае возросло до 68,5 тыс., 1665 человек погибли.