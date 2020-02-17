Число жертв коронавируса в КНР возросло до 1770

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Число жертв нового типа коронавируса в Китае увеличилось до 1770 человек. Об этом информирует Государственный комитет по здравоохранению КНР.

Отмечается, что более 10,8 тыс. человек излечились от коронавирусной инфекции, число заражённых превысило 70,5 тыс. 

Ранее сообщалось, что число заражённых новым типом коронавируса в Китае возросло до 68,5 тыс., 1665 человек погибли.

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