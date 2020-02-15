Число жертв коронавируса в КНР возросло до 1524

По последним данным, число погибших от последствий заражения новым типом коронавируса COVID-19 в Китае возросло до 1524.

Reuters

Об этом сообщает телеканал CGTN. Отмечается, что общее число заражённых новым коронавирусом в Китае составляет более 66,5 тыс. Ранее сообщалось, что число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 1367.