Число жертв коронавируса в КНР возросло до 1524

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По последним данным, число погибших от последствий заражения новым типом коронавируса COVID-19 в Китае возросло до 1524.
Число жертв коронавируса в КНР возросло до 1524
  • Reuters

Об этом сообщает телеканал CGTN.

Отмечается, что общее число заражённых новым коронавирусом в Китае составляет более 66,5 тыс.

Ранее сообщалось, что число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 1367.

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