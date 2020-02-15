Число жертв коронавируса в КНР возросло до 1524
По последним данным, число погибших от последствий заражения новым типом коронавируса COVID-19 в Китае возросло до 1524.
- Reuters
Об этом сообщает телеканал CGTN.
Отмечается, что общее число заражённых новым коронавирусом в Китае составляет более 66,5 тыс.
Ранее сообщалось, что число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 1367.
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