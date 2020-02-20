В МИД Китая призвали бороться с теориями заговора по поводу коронавируса

Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан, комментируя данные СМИ о якобы «утечке» коронавируса, заявил, что международное сообщество должно бороться не только с распространением инфекции, но и со всякого рода конспирологическими теориями и «политическими вирусами» вокруг неё.

Об этом информирует РИА Новости.

«Представители ВОЗ неоднократно заявляли, что нет никаких доказательств того, что 2019-nCoV был создан лабораторно или стал результатом создания биологического оружия… Мы надеемся, что международное сообщество вместе с борьбой с COVID-2019 будет бороться и с конспирологическими теориями и другими политическими вирусами», — подчеркнул Гэн Шуан.

Как он отметил, данные обвинения не имеют научных оснований.

Ранее Уханьский институт вирусологии при Китайской академии наук опроверг данные СМИ о возможной «утечке» вируса из его лаборатории.

Число заражённых в материковом Китае уже превысило 74,5 тыс. человек, скончались 2118 человек.